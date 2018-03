Weiter extrem viele Grippe-Erkrankungen

Die Zahl der grippalen Infekte und der „echten“ Influenza-Erkrankungen bleibt in Salzburg heuer weiter extrem hoch. Das zeigt die Krankenstands-Statistik der Gebietskrankenkassa. Teilweise haben sich die Influenza-Fälle verzehnfacht.

Obwohl zumindest dem Kalender nach schon Frühling sein sollte, leiden nach wie vor ungewöhnlich viele Salzburgerinnen und Salzburger an grippalen Infekten oder an der echten Influenza. Alleine in der Vorwoche (12.-16. März) trafen 826 Krankmeldungen wegen grippaler Infekte bei der Salzburger Gebietskrankenkasse ein. Zusätzlich waren 93 Arbeitnehmer wegen der echten Grippe außer Gefecht. Im Vergleich zur selben März-Woche des Vorjahres ist das beinahe das 25-Fache bei den Influenza-Erkrankten.

Höhepunkt war die Semesterferien-Woche

Auch die Spitze der heurigen Grippewelle war ungewöhnlich hoch: In der Salzburger Semesterferien-Woche Mitte Februar wurden 236 echte Influenza-Fälle in Salzburg registriert - mehr als das Zehnfache als in der stärksten Grippewoche des Vorjahres (mit 20 Fällen). In dieser Woche wurden auch 1.352 Fälle von grippalen Infekten registriert - dreimal so viel wie in der stärksten Woche 2017.

Wie viele Menschen heuer in Salzburg insgesamt an grippalen Infekten oder der echten Grippe erkrankt sind, weiß allerdings auch die Gebietskrankenkasse nicht - denn in ihren Krankenstandszahlen seien keine Kinder oder Pensionisten enthalten. Die ungewöhnlich hohe Zahl an Krankenständen zeige indirekt aber, dass die Grippeerkrankungen heuer schwerer sind und auch länger dauern, so die GKK.

