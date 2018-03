Neuer Bauträger für Rehrlplatz-Projekt

Das umstrittene Bauprojekt am Frenz-Rehrl-Platz in der Stadt Salzburg hat einen neuen Betreiber: Der Salzburger Bauträger Planquadrat übernahm es vom bisherigen bayerischen Projektbetreiber CASSCO.

Gegenüber mehreren Tageszeitungen bestätigte Planquadrat-Geschäftsführer Thomas Hofer den Kauf. Wieviel Geld floss, wollte er nicht sagen. Planquadrat will das Bauprojekt jetzt vorantreiben. Auf dem Grundstück direkt neben dem Salzburger Unfallkrankenhaus sollen weiterhin Wohnungen, eine Ordination, Räume für Geschäfte und eine Tiefgarage errichtet werden. Die Gebäude sollen aber weniger hoch als ursprünglich geplant werden.

Stadt Salzburg

Heftige Proteste gegen Bau

Das „Citylife“-Neubauprojekt an der Stelle einer ehemaligen Tankstelle und Bankfiliale am Rand der Salzburger Innenstadt sorgte in den vergangenen Jahren für einigen Wirbel: Anrainer und Altstadtschützer liefen gegen den Bau Sturm. Einer der Anrainer-Vertreter, Christoph Ferch, schaffte bei der letzten Wahl 2014 sogar den Einzug in den Gemeinderat.

Links: