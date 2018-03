Zeitgemäße „Tosca“ probt für Osterfestspiele

Am Samstag starten die Osterfestspiele mit Giacomo Puccinis „Tosca“. Einst die letzte Oper, die Herbert von Karajan bei „seinem“ Festival dirigiert hat. Nun steht Christian Thielemann am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Die Inszenierung zeigt deutlich die brutalen Vorgänge hinter dem beliebten Werk. Vordergründig ist „Tosca“ aber ein Fest der Melodien und der großen Stimmen: Anja Harteros in der Titelpartie, Aleksandrs Antonenko als Cavaradossi und Ludovic Tézier in der Partie des Bösewichts Scarpia sind engagiert, um keine Wünsche des Puccini-verliebten Publikums offen zu lassen.

Sturminger hebt heutige Bezüge hervor

Doch unter den betörenden Melodien lauern Verderben und Brutalität: Regisseur Michael Sturminger nutzt die Unterbühne des Festspielhauses für die Inszenierung des Bösen. Der Regisseur, der im Sommer den Festspiel-Dauerbrenner „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal inszeniert hat, hat die Oper außerdem ins Heute übertragen.

Für Sturminger ist die Tosca ist ein Stoff der auch eine politische Brisanz hat: „Diese Kombination von Staat und Religion kann man an vielen Orten der Welt sehen und ich empfinde das als ganz unsäglich“, so der in Wien geborene Regisseur: Die Handlung zeige, „was passiert wenn die polizeiliche Macht gleichzeitig auch die anordnende, legislative Macht ist und wie daraus eine Willkür entsteht, bei der alle unter die Räder kommen“, sagt Sturminger.

Thielemann: „Zeitgemäßer kann Oper nicht sein“

Doch damit verweise der Regisseur sowie die Inszenierung nur auf einen Aspekt der Puccini-Oper, meint der Dirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann: „Es schwankt zwischen Brutalität und feinster Feinheit, es ist alles von Extremen gezeichnet, mit tollen meoldischen Erfindungen und voller Sinn fürs Theater. Zeitgemäßer könne Oper nicht sein,“ streut Thielemann Puccinis Werk Rosen.

