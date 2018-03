Pamela Anderson besucht Tiergnadenhof

„Baywatch“-Star Pamela Anderson hat am Wochenende den Tiergnadenhof Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee (Flachgau) besucht. Auch in der Zaubershow in der Salzburg-Arena trat Anderson auf.

Seit Jahren engagiert sich Pamela Anderson für den Tierschutz. Während ihrer Österreich-Tour mit einer Zaubershow schlenderte sie über den Tiergnadenhof. „I love Gut Aiderbichl. It’s one of my favourite places in the world“, schwärmte der Ex-Baywatchstar. Angetan haben dürften es der Schauspielerin die Kücken, Lämmchen und anderen Neuzugänge auf dem Gnadenhof in Henndorf.

APA/GUT AIDERBICHL/KERSTIN JOENSSON

Mit Gut Aiderbichl Gründer Michael Aufhauser und Geschäftsführer Dietrich Ehrengruber verbindet sie schon seit Jahren eine Freundschaft. „Seit 2003 besucht sie regelmäßig Gut Aiderbichl, wenn sie in der Nähe ist“, sagte am Dienstag eine Aiderbichl-Sprecherin.