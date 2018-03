10-Jähriger totgefahren: Polizisten in Kritik

Am Landesgericht muss sich ein 23-Jähriger wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Er rammte im Juli 2017 einen 10-Jährigen auf dessen Fahrrad. Der Verteidiger der Hinterbliebenen kritisiert die Polizisten, die den Unfall untersucht haben.

Am 5. Juli.2017 gegen 17.40 Uhr war der 10-jährige mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg nach St. Koloman (Tennengau). Plötzlich rammte ihn von hinten ein Fahrzeug mit rund 90 Stundenkilometern. Der 10-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und starb zwei Tage später auf der Intensivstation, kurz vor seinem elften Geburtstag.

Gutachter: „Aufmerksamkeitsfehler von Lenker“

Der Unfall-Gutachter ist sich sicher: Ein „erheblicher Aufmerksamkeitsfehler“ des 23-jährigen Lenkers war die Ursache für den Unfall. Der Mann sei fast vier Sekunden reaktionslos weitergefahren, obwohl er den Buben hätte erkennen können, schreibt der Gutachter. Der Staatsanwalt wirft dem Angeklagten grob fahrlässige Tötung vor, darauf stehen bis zu drei Jahre Haft.

Alkotest durch Polizei erst drei Stunden danach?

Der Anwalt der Hinterbliebenen, Kurt Jelinek, kritisiert die zwei Polizisten, die den Unfall untersucht haben, stark. Er sieht Fehler bei der Unfallaufnahme. So schrieb Jelinek an das Gericht, dass die Beamten die Spuren nicht ausreichend gesichert hätten, ein Alkotest sei erst knapp drei Stunden nach dem Unfall durchgeführt worden und die Staatsanwaltschaft unüblich spät informiert worden.

In der ersten Pressemeldung der Polizei hätten die Beamten geschrieben, der Bub sei in der Fahrbahnmitte gefahren, das allerdings hat das Gutachten klar widerlegt. Laut Anwalt soll einer der beiden Beamten der Nachbar des Angeklagten sein, hier vermutet Jelinek einen Hintergrund für die Widersprüche in der Unfallaufnahme.