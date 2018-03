Nun auch fünf Frauen bei Militärmusik

Bei Salzburgs Militärmusik sind nun auch fünf junge Frauen aktiv. Unter dem innovativen Kapellmeister Ernst Herzog ist die einst vom Bund fast kaputtgesparte Formation wieder voll aktiv. Die Soldatinnen sind Montagabend in Radio Salzburg zu hören.

30 Musiker sind insgesamt unter Oberst Herzog in der Salzburger Militärmusik aktiv. Die international bekannte Kapelle spielt neben österreichischen und anderen Märschen auch Stücke von Stars der internationalen Unterhaltungsmusik - zum Beispiel das Repertoire von Glenn Miller und George Gershwin. Jazz und klassische Werke hat sie ebenso im Programm.

Zu hören Montagabend in Radio Salzburg

Die Militärmusik ist seit Jahrzehnten in der Salzburger Schwarzenbergkaserne in Wals (Flachgau) stationiert. Ihr Chef stammt aus Saalfelden (Pinzgau).

Pinzgau, Pongau, Tennengau, Oberösterreich

Die fünf Soldatinnen bzw. Musikerinnenhaben Montagvormittag mit ihrem Chef das ORF-Landesstudio Salzburg besucht. Im Radio zu hören sind sie am Montagabend in unserer Sendung „Guat aufglegt“ mit Moderatorin Caroline Koller. Es gibt auch Interviews und viele Hintergrundinformationen. Die Sendung beginnt um 18.00 Uhr.

Namen, Herkunft, Instrumente

Cornelia Lederbauer aus Eberschwang (Oberösterreich), Magdalena Machreich aus Maria Alm, Marina Hofer aus Neukirchen (beide Pinzgau), Theresa Rohrmoser aus Großarl (Pongau) und Anna Hutter aus Puch (Tennengau). Militärische Ränge: Gefreite bzw. Korporalinnen.

Sie spielen Querflöte, Fagott, Trompete und Posaune. Männer und Frauen der Militärmusik haben vor kurzem eine brandneue Live-CD aufgenommen. In ORF Radio Salzburg stellen sie nun besondere Musikstücke vor – aufgenommen beim Benefiz-Galakonzert im Großen Festspielhaus. Es sind nicht nur Märsche zu hören, sondern auch konzertante Stücke für bestens eingespielte Blasorchester.

Gerald Lehner

Sendungshinweise:

„Guat aufglegt“, ORF Radio Salzburg. 19. März 2018, 18.00 Uhr - sowie in der Sendung „Blasmusik Spezial“ am 22. März 2018, 20.00 Uhr

Weiter Nachwuchsleute gesucht

Am 27. März 2018 steht wieder eine Eignungsprüfung für die nächste Auswahl von Jungmusikern ins Haus. Die jungen Militärmusikerinnen erzählen am Montagabend in ORF Radio Salzburg auch, wie diese Prüfung verläuft, und wie die Zeit bei der Militärmusik ihr Leben bereichert.

Anmeldungen

für die Eignungsprüfung, Rückfragen telefonisch: 050201 80 40971 - oder einfach hinkommen und vorspielen, 27. März 2018 von 8.00 bis 15.00 Uhr in der Salzburger Schwarzenbergkaserne.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

