Neuen der Ex attackiert und verletzt

Ein 23-Jähriger hat am Wochenende laut Polizei den neuen Freund seiner Ex-Freundin in der Stadt Salzburg attackiert und verletzt.

Die beiden Männer gerieten laut Ermittlern am Sonntag nicht das erste Mal in Streit. Der 17-jährige, neue Freund der Frau hatte bereits am Vortag eine Körperverletzung bei der Polizei angezeigt. Deshalb soll der 23-Jährige am nächsten Tag wieder aggressiv geworden sein und den neuen Freund seiner Ex bedroht haben.

Anzeigen wegen mehrerer Delikte

Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest. Er soll auch gegenüber den Beamten aggressiv und uneinsichtig reagiert haben und wird nun angezeigt - wegen des Verdachtes der Körperverletzung, gefährlicher Drohung und versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt.