Kleinkind und Frau bei Brand verletzt

In Salzburg-Süd sind bei einem Balkonbrand am Sonntag in den frühen Morgenstunden eine Frau und ihre dreijährige Tochter verletzt worden. In einem Wohnblock brach ein Feuer aus. Und in Maishofen (Pinzgau) gab es in der Molkerei einen Brand.

Um 4.00 Uhr früh ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. Auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses stehe ein Kasten in Flammen, hieß es. Mit drei Feuerlöschern versuchten Bewohner noch selbst den Brand zu löschen - vergeblich. Feuerwehrleute konnten die Flammen schließlich rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindern.

Bewohnerinnen verletzt

Die 34-jährige Wohnungsbesitzerin und ihre kleine Tochter mussten vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Landeskrankenhaus gebracht werden. Der Balkon wurde bei dem Brand komplett zerstört. Auch die Hausfassade und der Dachstuhl sind nun schwer beschädigt. Über die Ursache des Feuers und die Schadenssumme ist bisher noch nichts bekannt.

Weiterer Brand im Mitterpinzgau

Ebenfalls gebrannt hat es Samstagabend in der Molkerei in Maishofen (Pinzgau). Dort ist laut Einsatzkräften der Motor einer Pasteurisierungsanlage in Flammen aufgegangen.

Mehrere Angestellte bekämpften den Brand, ehe 20 Feuerwehrleute eintrafen, die ganze Anlage kühlten und den Brand löschten. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

