Alkolenker liefert Polizei Verfolgungsjagd

Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd hat sich Freitagfrüh ein alkoholosierter Autofahrer mit der Polizei geliefert. Schlussendlich konnten die Beamten den Mann aber stellen. Er wird nun bei den zuständigen Behörden angezeigt.

In den frühen Morgenstunden des Freitag wurde der Polizei ein Alkolenker auf der B1 zwischen Henndorf und Eugendorf gemeldet. Daraufhin rückten Polizisten aus und sichteten das Auto auf Höhe eines Kreisverkehrs. Die Beamten gaben ein Anhaltezeichen, doch der Pkw-Lenker ergriff die Flucht.

Er drehte mit seinem Pkw um und fuhr gegen die Fahrtrichtung über eine Verkehrsinsel vor der Polizei davon. Wenig später hielt der alkoholisierte Lenker seinen Wagen in einer Wiese an und flüchtete zu Fuß weiter. Dabei stürzte er in einen Bach, wo er sich vor den Beamten verstecken wollte.

1,6 Promille, kein Führerschein

Dort konnten die Polizisten den 52-jährigen Flachgauer schließlich stellen. Der Mann blieb unverletzt. Er besitzt keinen Führerschein - ein bei ihm vorgenommener Alkotest ergab zudem einen Wert von knapp 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Links: