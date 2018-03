Pensionist löste große Suchaktion aus

In Dienten am Hochkönig (Pinzgau) hat ein 62-jähriger Pensionist am Donnerstag eine große Suchaktion ausgelöst. Gegen 18.30 Uhr konnte der Mann schließlich unversehrt gefunden werden.

Der 62-Jährige war zu einem wichtigen Termin nicht erschienen und stundenlang unauffindbar. Eine Handypeilung brachte keinen Erfolg, ebenso wenig die Nachfrage im Krankenhaus und ein Suchflug mit dem Polizeihubschrauber. Einsatzkräfte von Polizei, Bergrettung, Freiwilliger Feuerwehr und Rotem Kreuz haben dann eine Suchaktion gestartet. Am Abend konnte der 62-Jährige schließlich unversehrt in einer Scheune eines Bauernhofes gefunden werden.