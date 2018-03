Was kann man Kindern gut vorlesen?

Donnerstag ist Vorlesetag für Jung und Alt in Österreich. Auch in Salzburg beteiligen sich viele. In unserer ORF-Radiosendung Mittagszeit haben Hörer ihre liebsten Bücher zum Vorlesen bekanntgegeben.

1. „Pauli“-Bücher von Brigitte Weninger (Tipp von Frau Neureiter, St. Koloman)

2. „Nils Holgersson“ von Selma Lagerlöf (Tipp Von Frau Maier, Großgmain)

3. „Vorlesebuch für Kindergarten-Kinder“ (Tipp von Frau Brandstätter, Zell am See)

colourbox.de

4. „Wiplala - Kannst Du zaubern?“ von Annie M. G. Schmidt (Tipp von Frau Huber, Salzburg)

5. „Das kleine ich bin ich“ von Mira Lobe (Tipp von Frau Seeberger, Tamsweg)

6. „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch (Tipp von Frau Seeberger, Tamsweg)

7. „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney / „Harry Potter“ von Joanne K. Rowling (Tipp von Herrn Salfinger, Bachmanning)

8. Kinderbücher aus österreichischen Verlagen wie Tyrolia, Luftschacht, G&G (Tipp von Reinhard Ehgartner, Bibliothekswerk Salzburg)

9. „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe (Zeichnungen von Sabine Wilharm) (Tipp von Karin Buttenhauser)

10. „Geschichten vom Franz“ und andere Bücher von Christine Nöstlinger (Tipp von Tobias Pötzelsberger)

11. Zum Schluss noch ein Tipp für Erwachsene, die auch ein Recht darauf haben, ab und zu etwas vorgelesen zu bekommen: Krimis von Rita Falk aus Bayern über die Ermittlungen des Kommissars Eberhofer - für Leute im Alter von 16 plus, vielleicht an Abenden auf Ski- oder Alpenvereinshütten, vorzulesen in möglichst astreinem Oberbayerndialekt (vorher zu trainieren bei einem (alkoholfreien?) Weißbier im Grenzland, Tipp von Gerald Lehner).

