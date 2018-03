Weinbergschule: Ministerium ermittelt

Für die umstrittenen Weinbergschule am Zachhiesenhof in Seekirchen (Flachgau) wird es eng: das Unterrichtsministerium in Wien hat jetzt ein Verfahren zum Entzug des Öffentlichkeitsrechts eingeleitet.

Die private Weinbergschule am Zachhiesenhof wird von der Glaubensgemeinschaft der „Werktätigen Christen“ geführt. Seit Herbst wird über umstrittene Lehrmethoden diskutiert. Jetzt könnte der Schule das Öffentlichkeitsrecht entzogen werden. Das sagte eine Sprecherin des Unterrichtsministeriums auf Anfrage des ORF Salzburg. Der Verdacht: die Schul- und Lebensgemeinschaft auf dem ehemaligen Bauernhof sei sektenartig organisiert, mit umstrittenen Lehrmethoden und seelischer Gewalt.

Erneute Prüfung steht an

Für die nächsten Wochen steht eine erneute Prüfung der Schule an, sagte der zuständige Schulinspektor Peter Glas: „Wir haben im Zuge der Inspektion im Herbst Mängel festgestellt. Wir haben der Schule einen Zeitraum gesetzt, in dem diese Mängel behoben werden müssen. Jetzt werden wir Nachschau halten und uns vor Ort ein Bild machen, wie sich die Dinge entwickelt haben“.

Heilig- Hofbauer: „Mehrere Kinder abgemeldet“

Der Grüne Landtagsabgeordnete Simon-Heilig Hofbauer hat kürzlich die Weinbergschule persönlich besucht. Dort konnte er in den Klassenzimmern nichts Auffälliges feststellen: „Aber auf Grund der jüngsten Informationen, muss man überlegen, ob man dieser Schule das Recht auf Schulführung entzieht. Es soll einschlägige Verbindungen zu rechtsextremen Verschwörungstheoretikern und Holocaust-Leugnern geben“.

Heilig- Hofbauer sagte, ihm sei erzählt worden, dass nach dem medialen Wirbel um die Weinbergschule im Herbst bereits mehrere Kinder vom Unterricht abgemeldet worden seien. Die Weinbergschule wollte die aktuellen Vorgänge auf ORF-Anfrage nicht kommentieren.

