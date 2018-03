600.000 Euro für Salzburger MINT-Förderung

Um naturwissenschaftliche und technische Ausbildungen künftig stärker zu fördern, investieren das Land und 25 Institutionen aus Wirtschaft, Bildung und Forschung nun 600.000 Euro, um junge Menschen mehr für Wissenschaft und Technik zu begeistern.

Die Förderung von Jugendlichen in den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sei für deren eigene Zukunft aber auch zur Absicherung Salzburgs als Wirtschaftsstandort unverzichtbar, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwoch bei der Präsentation des MINT-Masterplans des Landes Salzburg.

ORF / Christina Sonntag

Mädchen und Kindergartenkinder im Fokus

„Wir bauen in den Kindergärten die Spürnasenecken aus, wir werden im Herbst 2018 mit einer IT-HTL in St. Johann in Betrieb gehen, wir finanzieren Workshops für Mädchen mit 240.000 Euro im Jahr 2018 ganz massiv, um Mädchen für technische Berufe zu interessieren“, sagt Haslauer.

Neue MINT-Online-Informationsplattform

Auf mint-salzburg.at wird Kindern, Jugendlichen und deren Eltern künftig ein Überblick über Jobmöglichkeiten geboten. Ein wichtiger Partner der MINT-Initiative ist die Fachhochschule Salzburg. Ein Drittel ihrer 3.000 Studierenden absolviert bereits einen der neuen technischen Studiengänge. Ab Herbst kommt das Fach Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation neu dazu.

