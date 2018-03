Landeslegist: Naderer-Abwahl nicht rechtens

Die Abwahl von Helmut Naderer als Klubobmann der Freien Wähler Salzburg (FWS) sei nicht rechtmäßig, stellt Landeslegist Paul Sieberer klar. Otto Konrad hatte sich zuvor zum neuen Obmann seines Ex-Klubs erklärt.

Otto Konrad ist nicht neuer Klubobmann der Freien Wähler Salzburg und Ex-Landesrat Hans Mayr (SBG) nicht sein Stellvertreter. Das ist das Ergebnis der juristischen Prüfung durch Landeslegist Paul Sieberer nach einem Schreiben Konrads an Landtagspräsident Josef Schöchl (ÖVP). Sieberers Einschätzung wird den beiden Streithähnen noch am Mittwoch zugestellt.

Die Sitzung von Konrad und Mayr, bei der Konrad zum neuen Klubobmann gewählt worden sein soll, sei keine offizielle Klubsitzung gewesen. Die sei ohne den amtierenden Klubobmann Helmut Naderer auch gar nicht möglich, betont Landeslegist Sieberer.

ORF

Naderer: „Kommentiere nicht jeden Blödsinn“

Konrad sei schon seit längerem kein Klubmitglied mehr, und Mayr sei noch nie Mitglied der Freien Wähler Salzburg gewesen. Daher könnten die beiden Helmut Naderer auch nicht als Klubobmann absetzen, so Sieberer.

Naderer wollte dem ORF zu dieser Angelegenheit kein Interview geben. Er kommentiere nicht jeden Blödsinn, so Naderer dazu wörtlich. Hintergrund der versuchten Rückkehr Konrads und Mayrs in den FWS-Klub ist, dass Naderer nach ihrem Austritt weiter Klubförderung bezogen hat. Was mit diesem Geld passiert ist, wollte Konrad nach seiner vermeintlichen Rückkehr in den Klub klären. Sowohl Konrad als auch Naderer werden zur Landtagswahl am 22. April in Salzburg nicht mehr antreten.

