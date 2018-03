Spektakuläre Flucht nach Ladendiebstahl

Bei einer filmreifen Flucht hat ein Ladendieb in Bad Reichenhall im benachbarten Bayern eine Frau verletzt und mehrere Autos schwer beschädigt. Die Polizei in Salzburg und Bayern fahndet jetzt nach dem Verdächtigen.

Eine Verkäuferin in einem Kaufhaus in der Innenstadt hat den etwa 50-jährigen Dieb beim Stehlen einer schwarzen Jacke beobachtet und bis zu einem Parkplatz in der Nähe verfolgt. Als der Mann dort in ein geparktes Auto einstieg, kam ihr eine zufällig anwesende Autofahrerin zu Hilfe und parkte das Auto des Verdächtigen zu, um ihn am Wegfahren zu hindern.

Flüchtender bahnt sich Weg mit Auto

Der Flüchtende stieg aber aufs Gas und um sich den Weg freizuräumen. Er rammte mit seiner noch offenen Autotür die Frau, die inzwischen aus ihrem Auto ausgestiegen war. Die Zeugin wurde dabei verletzt. Auf der Flucht vom Parkplatz hat der Ladendieb auch noch ein weiteres Auto beschädigt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung und hat die Beschreibung des Verdächtigen veröffentlicht.

Fluchtauto mit rumänischem Kennzeichen

Der Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, kräftig gebaut, hat sehr kurze, weiß-graue Haare und ist 1,80 Meter groß. Beim Fluchtauto handelt es sich um einen schwarzen Audi A4 Kombi mit rumänischem Kennzeichen. Der erste Buchstabe des Kennzeichens ist ein „C“. Bisher fehlt von dem Flüchtigen jede Spur. Hinweise nimmt jede Polizeiinspektion entgegen.