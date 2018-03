Zwergerl beim Mirabell bald in neuem Glanz

Die barocken Zwerge aus dem Park am Schloss Mirabell haben in den vergangenen Monaten eine Frischzellenkur erhalten. Die gut 300 Jahre alten Marmor-Skulpturen wurden gereinigt und restauriert. Sie kehren Ende April in den Garten zurück.

Sie haben gut lachen - so frisch und sauber haben sie schon lange nicht mehr ausgesehen, die 15 Barockzwerge aus dem Salzburger Zwergerlgarten. Die Figuren aus Untersberger Marmor erstrahlen in neuem Glanz. In Handarbeit wurde der Schmutz, der sich auf die Oberfläche gelegt hatte, vorsichtig entfernt, schildert Restaurator Erich Reichl.

ORF

„Die Steinsubstanz des Untersberger Marmor ist eigentlich sehr gut erhalten. Die Oberflächen waren aber unterschiedlich stark eingeschwärzt. Durch ein sehr schonendes Dampf- und Partikelstrahlverfahren sind die Oberflächen gereinigt worden - allerdings so zurückhaltend, dass in die originale Substanz nicht eingegriffen werden musste.“

Zeit und Witterung hatten ihre Spuren hinterlassen

Die Restaurierung der einmaligen Barockfiguren war dringend nötig, denn Zeit und Witterung hatten ihre Spuren hinterlassen. Neben der Reinigung musste auch so manche Beschädigung fachmännisch ausgebessert werden, ergänzt Erich Reichl. "Da mussten wir allerdings in jedem einzelnen Fall entscheiden, wie weit man mit der Instandsetzung geht.

ORF

Im November waren die 15 Marmorstatuen abgebaut worden, in wenigen Wochen sollen sie wieder in den Zwergerlgarten zurückkehren. Allerdings werden die Skulpturen neu angeordnet - zu ihrem eigenen Schutz, betont der Leiter der Stadtgärten, Christian Stadler.

Statuen bekommen einen neuen Standort

"Sie rücken weg von den Linden sozusagen in den sauberen Bereich und werden auf Postamenten in die Mitte gestellt, damit sie nicht so verschmutzt werden, und damit man nicht so leicht raufklettern kann. Somit bekommen sie einen vollkommen neuen Standort.

ORF

Für die Zwergengesellschaft neigt sich der „Kuraufenthalt“ in der Steinmetz-Werkstätte dem Ende zu. Am 27. April soll der neu gestaltete Zwergerlgarten mit einem Fest eröffnet werden.

Zwergerl beim Mirabell in neuem Glanz Die barocken Zwerge aus dem Park am Schloss Mirabell haben eine Frischzellenkur erhalten. Die gut 300 Jahre alten Marmor-Skulpturen wurden in den letzten Monaten gereinigt und restauriert.

Link: