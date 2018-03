FPÖ-Werbeslogan: Manner prüft Rechte

Süßwarenhersteller Manner prüft rechtliche Schritte gegen die Salzburger FPÖ. Medien berichteten am Dienstag, dass Autos aus dem FPÖ-Wahlkampftross mit der Aufschrift „Marlene mag man eben“ versehen wurden.

Sowohl der Spruch als auch der Schriftzug sind an das Original des Süßwarenherstellers Manner angelehnt. Auf dem Sozialen Netzwerk Twitter sind am Montag Fotos von den gebrandeten Fahrzeugen der Salzburger Spitzenkandidatin aufgetaucht. Die Manner AG - zuletzt laut APA lange nicht auf der Mikroblogging-Plattform aktiv - reagierte umgehend. „Wir haben im vorliegenden Fall keine Zustimmung zu einer Nutzung erteilt und werden dies auch in Zukunft bei keiner politischen Partei tun“, hieß es auf Twitter.

Manner Claim „mag man eben“ ist geschützt

„Wir klären das weitere Vorgehen heute mit unserem rechtlichen Beistand. Zu den konkreten Schritten werden wir uns aber nicht äußern“, sagte Manner-Sprecherin Karin Steinhart am Dienstag. „Der Manner Claim ‚mag man eben‘ ist geschützt und immer, wenn wir von einer missbräuchlichen Verwendung erfahren, reagieren wir.“ Die Marke sei dem Unternehmen heilig - nicht nur bei politischen Geschichten.

FPÖ: Wollten niemanden provozieren

„Wir wollten nie jemanden provozieren und auch niemanden politisch vereinnahmen - der Spruch hat meinem Team einfach irrsinnig gut gefallen“, schrieb Svazek am Dienstag auf Facebook. Zuvor hatte die FPÖ-Landeschefin zwei Beispiele getwittert, dass bei früheren Wahlen auch Kandidaten von ÖVP und SPÖ auf den „Mag man eben“-Slogan und die Manner-Optik zurückgriffen haben.

Wie der Sprecher der Salzburger FPÖ, Dom Kamper, zur APA sagte, wolle man nun einmal die Reaktion des Unternehmens abwarten. Insgesamt seien sechs Autos mit dem Slogan versehen worden. Auf Wahlplakaten finde er sich nicht, er sei aber für den Aufdruck auf Kleingeschenke vorgesehen gewesen.

