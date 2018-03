Erdrutsch auf Dientner Landesstraße

Auf der Dientner Landesstraße zwischen Dienten und Lend (Pinzgau) ist es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Erdrutsch gekommen. Rund 100 Kubikmeter an Geröll, Schutt und Baumstämme sind abgegangen.

Die Dientner Landesstraße zwischen Dienten und Lend bleibt mindestens eine Woche gesperrt. „Mit den Aufräumarbeiten kann erst nach der Beurteilung durch den Landesgeologen begonnen werden. Dieser muss zuerst eine Gefährdung für die Mitarbeiter ausschließen. Wir haben hier die gefährliche Situation, dass auf Kilometer 2,68 zwei Schutzzäune durchbrochen sind und eventuell noch Geröll nachrutschen könnte“, so der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz Dienstagvormittag.

Umfahrung über Hochkönig Straße

Eine Umfahrungsmöglichkeit besteht über Bischofshofen und Mühlbach am Hochkönig (Pongau). Die Aufräumarbeiten könnten sich je nach Lage auch bis zu drei Wochen hinziehen, sagte Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf (ÖVP).

