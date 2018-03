So viel Jugendfeuerwehr wie noch nie

Mehr als eine Million Arbeitsstunden haben die Freiwilligen Feuerwehren Salzburgs im vergangenen Jahr geleistet - und Rekorde aufgestellt. Beispielsweise waren 2017 so viele junge Menschen wie noch nie bei der Freiwilligen Feuerwehr.

In Bischofshofen (Pongau) zogen die Freiwilligen Feuerwehren Salzburgs beim Landesfeuerwehrtag die Bilanz für 2017. Für die Feuerwehr brachte das insgesamt auch drei Rekorde. Beispielsweise stellte sich heraus, dass sich so viele junge Menschen wie noch nie bei der Freiwilligen Feuerwehr gemeldet haben.

Insgesamt sind es 1.200 Burschen und Mädchen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren, die in den Jugendgruppen der Freiwilligen Feuerwehren sind. In Hallein sind es 20 Jugendliche, sagte Kommandant Josef Tschematschar: „Auch Mädchen interessieren sich immer mehr für die Feuerwehr. Das ist wichtig, weil die Jugendlichen von heute sind die aktiven Feuerwehrleute von morgen.“

Über 100 Mal Menschen gerettet

Im vergangenen Jahr retteten die Freiwilligen Helfer so viele Leben wie nie zuvor. Zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, aus Aufzügen oder wenn Türen geöffnet werden müssen, weil Menschen in Wohnungen oder Häusern in Notlagen sind. 109 Mal ist das letztes Jahr in den Salzburger Bezirken passiert - das ist ein Plus von 28,3 Prozent gegenüber 2016.

Über 5.000 Teilnehmer bei Ausbildungen

Noch nie zuvor wurde so viel in der Salzburger Landesfeuerwehrschule unterrichtet und gelehrt wie 2017: Vom Grundlehrgang über Atemschutz, Katastrophenhilfe bis zur Flughelferausbildung. Insgesamt 5.430 Teilnehmer waren in 231 Lehrveranstaltungen - ein Plus von drei Prozent gegenüber 2016.

