Brand durch Hitzestau: 100 Mann im Einsatz

Ein Dachstuhlbrand wegen Hitzestaus bei einem Kamin hat Montag in den frühen Morgenstunden in Anthering (Flachgau) zu einem Feuerwehr-Großeinsatz geführt. Beinahe 100 Mann waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Der Landwirt war gegen 2.00 Uhr durch lautes Knallen aus dem Schlaf gerissen worden - es waren die Geräusche der berstenden Dachschindeln. Flammen schlugen durch den Dachstuhl eines Nebengebäudes bei dem Hof.

Die Feuerwehren aus den Nachbargemeinden Oberndorf und Bergheim sowie aus Anthering rückten aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Dach musste dafür aufgeschnitten werden. Innerhalb von drei Stunden gelang es den Einsatzkräften den Brand und sämtliche Glutnester zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Als Brandursache stellte sich bei den Ermittlungen ein älterer Kamin heraus, bei dem sich der Hitzestau entwickelt hatte.

Dachstuhlbrand durch Überhitzung

