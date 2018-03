Krispl: Letzter Nahversorger sperrt zu

Salzburg verliert wieder einen Nahversorger. In Krispl-Gaißau (Tennengau) sperrt Andrea Kocher am Samstagabend ihr Lebensmittelgeschäft Fuschlberger zu, das einzige in der Gemeinde. In den letzten Monaten musste sie mehr Geld drauflegen, als sie einnahm.

Sie ist wehmütig, und mit ihr Kunden und Einheimische in der Ski- und Wanderregion Krispl-Gaißau östlich von Hallein. Die verliert nun das einzige Geschäft des Ortsgebietes. „Es geht einfach nicht mehr“, sagt Andrea Kocher, die den kleinen ADEG-Markt Fuschlberger über Jahrzehnte betrieben hat. Er gehörte früher den Eltern ihres Lebensgefährten.

Blues und Abschied

Samstag verkauft sie noch die letzten Artikel zu Sonderpreisen ab. Einige Bergbäuerinnen, sonstige Berufstätige, Hausfrauen, Seniorinnen, Großmütter und Mütter aus der Region kommen noch zu Besuch, um mit der Geschäftsfrau zum Ende hin noch ein wenig zu „feiern“, auf den zu Ende gehenden Lebensabschnitt anzustoßen und sich zu bedanken. Die Frauen werden sich wohl auch gegenseitig ein wenig trösten, weil sie einen wichtigen Treffpunkt im Dorf verlieren. Und ein paar Männer von der Gaißauer Liftgesellschaft dürften sich auch noch einfinden, die ja auch ihre eigene Wirtschaftskrise zu bewältigen hat und derzeit wegen der guten Schneelage auch gut bewältige, wie Insider erzählen.

„Das stehst du auf Dauer nicht durch“

Der Blues ist vielerorts spürbar, wenn man mit Einheimischen über das Aus spricht. So manche Pistenskifahrer und Skitourengeher haben bei Andrea Kocher ihre Tagesjause eingekauft. Auch denen wird künftig der Nahversorger fehlen. Kocher ist sich bewusst, was ihr Schritt für die Region bedeutet. Dennoch habe ihre Entscheidung vor kurzem so fallen müssen: „Ich muss mehr Geld drauflegen, als ich einnehme. Das stehst du auf Dauer nicht durch.“

Vor fünf Jahren schon erste Anzeichen

Schon 2013 spielte Kocher – eine gebürtige Lungauerin - mit dem Gedanken, den Laden nach Jahrzehnten aufzugeben. Nach Medienberichten kamen dann wieder mehr Kunden, einige wohl auch, um die lokale Greißlerin aktiver und stärker durch Einkäufe zu unterstützen. Manche fuhren nicht mehr so oft zu den Großmärkten in Hallein (Tennengau) und in die Stadt Salzburg. Damals betonte Kocher, dass man auch in ihrem kleinen ADEG-Markt günstig einkaufen könne. Manche Sonderangebote über das Händlernetzwerk seien sogar günstiger als in der Stadt.

Zu wenig Hilfe durch Wirtschaftspolitik?

Vor ein paar Monaten noch fragte der ORF-Reporter, wie es denn so läuft? Geht ganz gut, antwortete die immer freundliche und oft humorvolle Geschäftsfrau. Machst weiter? Ja, sicher, war die Antwort. In den letzten Wochen dürfte sich die wirtschaftliche Lage dann wieder zugespitzt haben. Sie fühlt sich als Kleinunternehmerin schon seit längerer Zeit von der Wirtschaftspolitik auf Landes- und Bundesebenen zu wenig unterstützt.

Koch will in Zukunft mit dem Auto pendeln und außerhalb als Verkäuferin in einem Fachgeschäft für Elektrotechnik arbeiten. Ihre einzige Angestellte, die auch seit Jahrzehnten in dem Laden tätig war, weicht zu einer großen Lebensmittelkette nach Kuchl (Tennengau) aus. Aloisia Wintersteller wohnt gleich hinter Kochers ADEG-Markt und muss künftig auch relativ weit aus dem Tal auspendeln.

Greißler-, Wirtesterben: „Desaster für die Regionen“

Für Leute ohne eigenes Auto und besonders Ältere werde es nun schwierig, betont Gerald Pichler, Betreiber des Gasthauses Sagwirt gleich neben Kochers Laden. Er ist auch Triathlet und arbeitet mit der gleichen Zähigkeit für eine intakte Regionalwirtschaft. Pichler vermietet Zimmer an Wintersportler und Sommerurlauber, hat sich als Haubenkoch, Verarbeiter von bergbäuerlichen Produkten und Veranstalter von Kochkursen zu kulinarischem Ruhm hinaufgearbeitet. Der reicht weit über den Tennengau hinaus. Ihm tut das Herz weh, wenn er nun zusehen muss, wie die Nachbarin aufhört.

Pichler sagte dem ORF, als Wirt engagiere er sich seit Jahren gegen die Benachteiligung ländlicher Regionen: "Es gibt in ganz Österreich das Wirtesterben ja genauso. Auch das wird immer stärker - mit fatalen Folgen für Gemeinden und Regionen. Mit Gasthäusern und Geschäften stirbt auch das Kulturelle in den Dörfern. Es gibt keine Treffpunkte mehr, wo die Leute zusammenkommen. Mit der weiträumigen Zersiedelung der Landschaft und dem Einkaufen bei großen Handelsketten, die den Massenverkehr von und zu den Zentren verstärken, sind das keine guten Vorzeichen für die Zukunft.“

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

