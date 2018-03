Lungauer zahlen am meisten für Sprit

Der Lungau hat im Bundesland Salzburg weiterhin die höchsten Spritpreise. Dadurch würden Lungauer Autofahrer pro Jahr rund 100 Euro mehr zahlen, kritisiert der Verkehrssprecher der SPÖ im Landtag, St.Margarethens Bürgermeister Gerd Brand.

Jetzt untersucht die Bundeswettbewerbsbehörde die Preisgestaltung der Tankstellen. Um zwölf Cent pro Liter Diesel und um 16 Cent bei Super sind die Preise im Lungau höher als in den anderen Salzburger Bezirken. Warum das so ist, könne er nicht verstehen, kritisiert SPÖ-Verkehrssprecher Gerd Brand.

„Von den Mineralölkonzernen bekommt man dafür verschiedene Erklärungen - etwa, dass die Abnahmemenge für den Lungau kleiner ist als anderswo, oder auch, dass die Autobahnmaut für den Lungau höher ist, was der gleiche Unsinn ist, weil wir ja von der Steiermark her beliefert werden. All das sind Ausreden, die den Preisunterschied nicht wirklich erklären können“, sagt Brand.

„1,1 Millionen Euro Körberlgeld für Mineralölfirmen“

Jetzt prüfe die Bundeswettbewerbsbehörde die Gestaltung der Treibstoffpreise im Lungau, ergänzt Brand. „Es fällt auf, dass in Gebieten, in denen es keine Diskonttankstelle für Treibstoffe gibt, die Preise wesentlich höher sind als in Regionen, wo solche Diskonttankstellen eben vorhanden sind.“

Mineralölkonzerne würden so alleine im Lungau zusätzlich 1,1 Million Euro erwirtschaften, kritisiert Brand. Eine mögliche Lösung wäre laut Brand die Bildung Tank-Einkaufsgemeinschaften für den Lungau wie es sie im Burgenland gibt. Dort kaufen das Land und Tankstellenpächter große Mengen gemeinsam ein. So liegt der Literpreis um durchschnittlich sechs Cent unter dem Preis von regulären Konzerntankstellen.

