Stadt-SPÖ mit zwei neuen Gemeinderäten

Die SPÖ in der Stadt Salzburg kündigt Neubesetzungen im Gemeinderat an. Diese ist notwendig, da der SPÖ zwei Gemeinderäte abhanden kommen. Zwei junge Parteimitglieder rücken auf.

Von den bisherigen Gemeinderäten geht Michael Wanner in den Bundesrat und Karin Dollinger wechselt in den Landtag. Neu in den Gemeinderat folgen ihnen Michaela Fischer und Vincent Pultar. Die 31 jährige Michaela Fischer ist Juristin in der Arbeiterkammer. Im Gemeinderat wird sie in den Sozial- und Planungsausschuss kommen. Der 25-jährige Vincent Pultar ist Student der Politikwissenschaften und Geschäftsführer der Stadt SPÖ.

Die beiden seien eine Bereichung für den SPÖ-Gemeinderatsklub, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger. „Am wichtigsten ist mir, dass die Leute menschlich zu uns ins Team passen. Zudem sollen sie verschiedene fachliche Kompetenzen abdecken, sodass man in Summe dann ein Team von Experten hat.“

Wanner: „Möchte Lobbyismus für Salzburg betreiben“

Gemeinderat Michael Wanner bleibt Stadtparteivorsitzender der SPÖ in Salzburg, wechselt aber - wie erwartet - mit April in den Bundesrat nach Wien. „Mein Ziel ist es auch, Lobbyismus für unser Bundesland zu betreiben. Man kommt zu Abgeordneten und Ministern - sozusagen ins Zentrum der Macht, wo auch das Geld verteilt wird. Und da können wir in Salzburg durchaus einiges an Finanz- und Budgetmitteln gebrauchen“, sagt Wanner.

Erste Ausblicke gibt es in der Stadt SPÖ bereits auf die Gemeinderatswahlen im Jahr 2019. SPÖ Spitzenkandidat Bernhard Auinger kündigt dafür mehr weibliche Kandidaten auf vorderen Listenplätzen als bisher an.

