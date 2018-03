Neuer Konzertchef der Stiftung Mozarteum

Die Stiftung Mozarteum bekommt einen neuen Konzertchef. Andreas Fladvad-Geier, derzeit Leitender Opern- und Ballettreferent am Festspielhaus Baden-Baden, tritt den neuen Job am 1. Juli 2018 an.

Stiftung Mozarteum

Er wird verantwortlich sein für die Planung und Gestaltung der Saisonkonzerte, für das zeitgenössische Musikfestival Dialoge und für die Weiterentwicklung aller künstlerischen Aktivitäten neben der Mozartwoche.

Enge Zusammenarbeit mit Villazon

Dem Intendanten der Mozartwoche, Rolando Villazon, steht Fladvad-Geier bei der Produktion und Organisation der umfangreichen Veranstaltungen in den kommenden Jahren unterstützend zur Seite. Das teilte die Stiftung Mozarteum am Dienstag mit.

Links: