Hoteldorf Grüner Baum wieder erfolgreich

Zwei Jahre nach der Pleite ist das Hoteldorf Grüner Baum in Bad Gastein (Pongau) wieder auf Erfolgskurs. Die neuen Betreiber haben das Innenleben mit starken Farben und neuer Architektur umgestaltet sowie die Zahl der Betten reduziert.

Die aktuelle Wintersaison ist für den neuen Hotelbetrieb im Kötschachtal bei Bad Gastein ein Testlauf, die Auslastung liegt nun bei etwa 60 Prozent. Vier der acht Häuser im traditionsreichen Hoteldorf Grüner Baum sind in diesem Winter wieder in Betrieb - darunter auch das Haupthaus.

ORF

„Wir sprechen andere, modernere Gäste an“

Mit knapp 100 Betten habe man eine gute Auslastung erzielt, sagt der deutsche Hotel-Manager Olaf Krohne vom neuen Führungsteam: „Wir haben es geschafft, dass wir schon einige Fans haben, die schon zwei bis drei Mal gekommen sind. Es gibt eine tolle Mischung von Gästen – Jung und Alt, aus Städten, aus verschiedenen Nationen.“

„Alterehrwürdige Lobby in starkem Grün“

Erreicht hat man das mit einer Neugestaltung des Interieurs, wie Krohnes Kollege Jason Houzer berichtet: „Wir haben farblich große Veränderungen gemacht. Es mussten einfach eine Änderung und ein drastischer Schritt her. Man muss sich erst einmal trauen, so eine altehrwürdige Lobby mit starken Farben zu streichen – in diesem Grün. Durch Vorhänge und Teppiche haben wir nun auch eine gemütlichere Atmosphäre.“

„Schon früher wilde Parties“

Die beiden Manager, die seit 2009 auch das Hotel Regina in Bad Gastein führen, haben in die Renovierung des Hotels Grüner Baum viel Geld hineingesteckt. Nicht nur die Innenarchitektur wurde verändert, auch das Konzept habe man sozusagen entstaubt, sagt Krohne: „Es gab auch früher schon wilde Parties. Aber nun ist das Team jünger, und es ist alles ein bisschen lockerer geworden. Es ist zeitgemäßer und spricht andere Gäste an.“

Vom Aufschwung durch das geänderte Konzept im Grünen Baum werde der gesamte Ort Bad Gastein profitieren und sich zu einem „hippen Trend-Ort“ entwickeln, wie die beiden Hoteliers betonen.

