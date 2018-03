60 Verstöße gegen Jugendschutz

Rauchen und illegaler Alkoholkonsum: das sind in Salzburg die häufigsten Verstöße gegen den Jugendschutz. Allein in der Stadt Salzburg haben die Behörden im Vorjahr rund 60 Verstöße festgestellt, eine landesweite Statistik gibt es nicht.

Das Salzburger Jugendgesetz - in dem auch der Jugendschutz geregelt ist - gilt als vergleichsweise streng. Einmal im Monat kontrollieren Beamte des Magistrats und der Polizei schwerpunktmäßig in der Salzburger Innenstadt. Insgesamt 400 Personen sind es im Vorjahr gewesen, 60 Mal hat der Magistrat Anzeige erstattet.

Bei Verstößen gegen das Jugendgesetz werden Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro bestraft. Verstoßen Wirte oder Trafikanten gegen das Gesetz - etwa weil sie an Jugendliche Alkohol ausschenken oder ihnen Zigaretten verkaufen - dann müssen sie bis zu 3.700 Euro zahlen.

Alkohol in Salzburg erst ab 18

Im Bundesländervergleich ist Salzburg beim Jugendschutz strenger als etwa Wien oder Niederösterreich, beispielweise dürfen Salzburger Jugendliche gebrannten Alkohol erst ab 18 trinken, in anderen Bundesländern bereits ab 16 Jahren. Salzburg strebt generell eine Harmonisierung des Jugendgesetzes an, in allen Bundesländern sollen gleiche Gesetze für Jugendliche gelten. Im April soll bei einer Konferenz der Landesjugendschutzreferenten dieses Thema auch noch einmal diskutiert werden, heißt es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Martina Berthold von den Grünen.