Verfolgungsjagd mit Autodieben

Jugendliche haben sich am Montag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie flüchteten in der Stadt Salzburg mit einem gestohlenen Auto.

Ein Zusammenstoß mit einem stehenden Polizeiwagen hat in der Nacht auf Montag für drei Jugendliche in der Stadt Salzburg eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto beendet. Zwei Polizisten wurden dabei verletzt. Das Trio hatte einer Streife zuvor eine Verfolgung über mehrere Kilometer geliefert, teilte die Polizei mit. Die Jugendlichen wurden vorübergehend festgenommen.

Eine Streife hatte kurz nach 3.00 Uhr in der Innenstadt die Verfolgung des Fahrzeuges wegen der auffälligen Fahrweise aufgenommen. Erste Versuche, den Wagen anzuhalten, scheiterten.

Autodiebe rammten Polizeiauto

Die Fahrt führte bis an den Stadtrand in Glasenbach, wo das Trio über die Hellbrunner Brücke in die Alpenstraße fuhr. Dort hatte ein schräg auf der Fahrbahn abgestellter Streifenwagen, in dem zwei Beamte saßen, bereits eine Sperre errichtet. Das Fluchtauto rammte diesen Wagen. Dabei wurden die Polizisten verletzt. „Sie erlitten Prellungen und ein Peitschenschlagsyndrom“, sagte Polizei-Sprecherin Irene Staufer. Beide seien inzwischen in häusliche Pflege entlassen worden.

Die drei Jugendlichen, zwei Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren und eine 17-Jährige, wurden vorläufig festgenommen. Gelenkt hatte das Auto der 16-Jährige. Die drei gaben an, dass ein anderer 17-Jähriger den Wagen am Vortag in den Nähe des Hauptbahnhofes gestohlen und ihnen das Fahrzeug für eine Ausfahrt überlassen habe. Diese Angaben müssen laut Stauffer noch überprüft werden.