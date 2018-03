SPÖ hofft auf Rückenwind nach Kärnten-Wahl

Freude bei Sozialdemokraten und Freiheitlichen, verhaltene Gratulation bei der ÖVP und Zweckoptimismus bei den Grünen - das sind die Reaktionen der Salzburger Parteispitzen auf die Landtagswahl in Kärnten.

Bei der Landtagswahl in Kärnten hat die SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser mehr als zehn Prozentpunkte zugelegt und die Mandatsmehrheit im Landtag knapp verpasst. Auch Blau und Schwarz haben Zugewinne eingefahren, die Grünen dagegen sind aus dem Landtag geflogen. Mehr dazu in news.ORF.at

„Steidl: Werden Südwind als Aufwind nützen“

Ein kräftiger Südwind, den wir als Aufwind nutzen werden- so jubelte Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl nach dem deutlichen Wahlsieg der Parteifreunde in Kärnten. Ein Wahlsieg, auf den die Österreichische Sozialdemokratie stolz sein könne. Jubel gab es auch bei den Salzburger Freiheitlichen. Parteiobfrau Marlene Svazek sieht die FPÖ von Wahlgewinn zu Wahlgewinn eilen und sprach von einem sensationellen Wahlerfolg.

Hemetsberger: „Salzburgs Grüne streiten nicht“

Etwas verhaltener fällt die Reaktion von ÖVP-Chef Wilfried Haslauer aus. Er nennt das leichte Plus für die ÖVP in Kärnten ein passables Resultat, auf dem man aufbauen kann.

Nach dem Absturz ihrer Kollegen in Kärnten versuchen die Salzburger Grünen, optimistisch zu bleiben, wie Geschäftsführer Rudi Hemetsberger bestätigte: “Ich zittere nicht, aber Rückenwind sieht natürlich anders aus. Uns unterscheidet von den Kärntner Grünen, dass wir sehr geschlossen sind und nicht streiten. Astrid Rössler hat einen sehr starken Rückhalt“. In Salzburg wird am 22.April 2018 der Landtag gewählt.