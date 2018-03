Zeugenaufruf nach tödlichem Unfall im Pinzgau

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in St. Martin bei Lofer (Pinzgau) sucht die Polizei nach zwei Zeugen mit einem Hund. Die beiden sollen den Unfalllenker verständigt haben, dass eine Person unter seinem Lkw liegt.

Ein Kraftfahrer fuhr am 1. März in St. Martin bei Lofer mit seinem Klein-Lkw rückwärts. Aus noch unbekannter Ursache erfasste er dabei eine 69-jährige Urlauberin aus Deutschland, die zu Fuß unterwegs gewesen sein soll. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen - mehr dazu in: Klein-Lkw überfährt Urlauberin - tot (salzburg.ORF.at; 01.3.2018).

Bei der Einvernahme gab der Unfalllenker jetzt an, dass ihn ein Mann und eine Frau mit Hund durch Schreie darauf aufmerksam machten, dass eine Person unter dem Lkw lag.

Zeugen bei Unfallaufnahme nicht mehr anwesend

Bei der Unfallaufnahme der Polizei wenige Minuten nach dem tragischen Unglück waren die beiden Zeugen allerdings nicht mehr anwesend. Die beiden Personen sollen wenige Meter vom Unfallort entfernt gestanden haben. Die Ermittler fordern den Mann und die Frau auf, sich bei der Polizeiinspektion Lofer, telefonisch erreichbar unter 059133/5176100, zu melden.