Bank-Betrüger-Mails im Umlauf

Die Salzburger Raiffeisenbanken warnen vor einer neuen Welle von betrügerischen Emails. Darin werden Handynutzer aufgefordert auf ihren Telefonen eine Software zu installieren. Andernfalls müssten sie eine Bearbeitungsgebühr bezahlen.

Die Betrüger-Mails weisen alle einen selben Inhalt auf: „Wir haben festgestellt, dass Sie die neue Sicherheits-App auf ihrem Smartphone noch nicht installiert haben.“ So oder so ähnlich lautet der Text in den vermeintlich von Raiffeisen versandten Emails. Die Kunden müssten entweder eine bestimmte App installieren oder der Bank 34,99 Euro bezahlen.

Raiffeisen: „Mails stammen nicht von Bank“

Raiffeisen Salzburg betont, die Mails stammen keinesfalls von der Bank und warnt alle Kunden davor, persönliche Daten bekanntzugeben oder den Anweisungen Folge zu leisten. Es handle sich ausschließlich um sogenannte Phishing-Attacken, also betrügerische Versuche den Kunden zu schaden. Weil sämtliche Versuche, die Hintermänner solcher Angriffe auszuforschen bisher gescheitert sind, rät die Bank, dazu solche Emails am besten einfach zu löschen.

Die Bank warnt dringend davor, unbekannte Programme zu installieren oder betrügerische Gebühren zu bezahlen.