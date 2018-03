ÖBB investieren 63 Millionen in Salzburg

Die ÖBB investieren in diesem Jahr 63 Millionen Euro in den Ausbau der Bahninfrastruktur in Salzburg. Schwerpunkt sind Verbesserungen verschiedener Streckenabschnitte. Auch Park-and-Ride-Anlagen und Lärmschutzbauten werden erweitert.

Eine der größten Eisenbahnbaustellen in Salzburg ist die 100 Jahre alte Salzachbrücke im Bereich des Pass Luegs bei Golling (Tennengau), die bis Ende 2019 ausgetauscht wird - mehr dazu in: Pass Lueg: Eisenbahnbrücke wird erneuert (salzburg.ORF.at; 15.1.2018).

Größere Verbesserungen am Streckennetz sind zwischen Steindorf bei Straßwalchen und Neumarkt (beides Flachgau), bei Golling (Tennengau) sowie in Dorfgastein (Pongau) vorgesehen.

Ausbau von Bahnhöfen im Tennengau und Pongau

Für die Bahnhöfe Golling-Abtenau und Schwarzach (Pongau) laufen die Vorbereitungen für den Ausbau der Park-and-Ride-Anlagen. Zusätzliche Stellplätze für Autos und Zweiräder sollen die Bevölkerung für den öffentlichen Verkehr motivieren.

In Bad Gastein (Pongau) wird heuer weiter an den Lärmschutzwänden gearbeitet. Zudem kündigen die ÖBB an, gemeinsam mit Mobilfunkbetreibern das Telefonnetz entlang der Bahnstrecken zu verbessern. Das Schienennetz der ÖBB in Salzburg ist 234 Kilometer lang.