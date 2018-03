Ballett „Cinderella“ im Haus für Mozart

Eine große Ballett-Premiere erwartet das Publikum Freitagabend im Haus für Mozart: Gezeigt wird „Cinderella“ von Sergej Prokofjew. Peter Breuer hat mit dem Tanz- Ensemble des Landestheaters die beliebte Ballett-Produktion erarbeitet.

Die Grundlage für „Cinderella“ bildet das bekannte Märchen „Aschenputtel“. Die Stiefschwestern behandeln Cinderella wie ein Dienstmädchen und quälen sie bis aufs Blut.

ORF

Das beliebte Märchen wird vor einem klinisch hellen und abstrakten Bühnenraum getanzt und tiefenpsychologisch gedeutet, schildert Choreograf Peter Breuer. „Ich erzähle im Prinzip den Tod der Mutter,´wie sehr Cinderella darunter gelitten hat und wie glücklich sie in Rückblicken mit Vater und Mutter war.“

Happy End - Cinderella verzeiht ihren Stiefschwestern

Die gute Fee, die Cinderella ein Ballkleid schenkt, entpuppt sich als Patentante. Mit Verstärkung durch die SIBA Ballettschule kann sogar eine Kutsche in Bewegung gesetzt werden. Beim königlichen Ball gibt es zur pointierten Musik von Prokofiew skurrile und witzige Szenen - die Stiefschwestern von Cinderella sorgen für Belustigung. Die jungen brasilianischen Tänzer stellen ihr Können eindrucksvoll unter Beweis.

ORF

Der Prinz verliebt sich unsterblich - für Cinderella öffnet sich ein goldener Käfig. Die Suche nach der richtigen Schuhbesitzerin birgt jede Menge Komik. Das Happy End erweist sich als überaus versöhnlich - Cinderella verzeiht ihren Stiefschwestern.

Tänzer stellen ihr Können eindrucksvoll unter Beweis

„Für mich ist es in einer Zeit, wo man nur noch Mord, Totschlag und andere grausame Sachen sieht, wichtig, dass man selbst manchmal in so eine Märchenwelt versetzt wird und vom Guten träumen kann“, sagt Choreograf Peter Breuer.