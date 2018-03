Europark-Erweiterung: NEOS skeptisch

Die NEOS stehen einer Erweiterung des Einkaufszentrums Europark in Salzburg-Taxham sehr skeptisch gegenüber. Das hat NEOS-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn am Freitag bei der Vorstellung der Kandidaten für die Landtagswahl betont.

FPÖ, SPÖ, FPS und ÖVP dafür, Grüne und NEOS dagegen: So scheint es derzeit in Sachen Europark-Erweiterung auszusehen. Der Spar-Konzern will vor allem vorhandene Lagerräume in dem Einkaufszentrum in Salzburg-Taxham in Verkaufsflächen umwandeln - 11.000 Quadratmeter zusätzlich waren geplant.

Im Jahr 2015 war ein Vorstoß noch am „Nein“ der Schwarz-Grünen Landesregierung gescheitert. Doch jetzt hat die ÖVP durchaus Sympathien für die Erweiterungspläne durchblicken lassen. Dennoch sollte es beim „Nein“ bleiben, hat der Spitzenkandidat der NEOS für die Salzburger Landtagwahl, Sepp Schellhorn, Freitagvormittag betont.

„Erweiterung erschwert Belebung der Altstadt“

„Ohne eine begleitende Verkehrslösung würde das Verkehrsproblem dort nur noch mehr verschärft. Zudem müssen wir uns auch Gedanken machen, was mit der Altstadt passieren soll. Und wenn der Europark noch größer wird, dann wird es mit der Belebung der Altstadt äußerst schwierig. Wenn wir die Altstadt weiterhin so ausdünnen, dann werden wir das Verkehrsproblem noch potenzieren“, sagte Schellhorn.

Schellhorn will Raumordnung, Verkehr und Wohnbau in der Landesregierung ohnedies in einem Ressort zusammenfassen. Ob er dieses Amt dann auch anstrebt, ließ er am Freitag aber offen. Dafür sei es fix, dass die NEOS landesweit zur Wahl am 22. April antreten, sagte der Spitzenkandidat.

600 Unterstützungsunterschriften aus allen Bezirken

Die dafür nötigen 600 Unterschriften aus allen Bezirken des Landes seien beisammen. Nach Schellhorn stehen die Personalmanagerin Andrea Klambauer, der frühere Stadtrat Sepp Egger aus Zell am See (Pinzgau) und der Salzburger Gemeinderats-Klubobmann Sebastian Huber ganz vorne auf der NEOS-Wahlliste.

