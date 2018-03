Uni Mozarteum: Gutjahr als Rektorin fixiert

Der neu bestellte Rat der Universität Mozarteum hat Donnerstagabend die neue Rektorin Elisabeth Gutjahr offiziell in ihr Amt berufen. Sie tritt es am 1. April an. Nach rund zwei Jahren mit Pannen und Eklats ist diese Lösung nun offenbar fix.

Alle Verträge seien unterschrieben, alle Unklarheiten beseitigt, sogar über das Gehalt von Elisabeth Gutjahr habe man sich einigen können, heißt es aus dem Rat der Uni Mozarteum. Gutjahr sagt dazu, es seien 210.000 Euro brutto mit allem Drum und Dran: „Ich glaube, da können alle damit gut leben.“

Universität Mozarteum

Streit um Gehalt der Neuen

Im Herbst hatten die Gehaltsforderungen der Unirektorin zu einem Eklat geführt. Drei Mitglieder verließen den Rat, der dann nicht mehr beschlussfähig war. Elisabeth Gutjahr hat in den letzten Wochen bereits Zeit in Salzburg verbracht und auch am Entwicklungsplan der Universität mitgearbeitet: „Ich war noch nicht im Amt. Und die Kollegen konnten einfach eine Beraterin für ihre Anliegen nutzen. Diese Zeit war sehr vertrauensbildend. Hier können wir ansetzen und in guter Weise fortsetzen.“

Kesselring neu im Unirat

Gutjahr beschäftigt sich mit Bewegungstheater und Neuer Musik. Außerdem hat sie Opernlibretti und Hörspiele geschrieben. Der neue Universitätsrat des Mozarteums ist Donnerstag zum ersten Mal zusammengetreten und hat - den Statuten gemäß - ein fünftes Mitglied gewählt, den Schweizer Neurologen Jürgen Kesselring.

