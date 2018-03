Dentalwerk kauft schwedische Spezialfirma

Das W&H Dentalwerk in Bürmoos (Flachgau) übernimmt das schwedische Medizintechnikunternehmen Osstell. Die kleine Firma ist für innovative Produkte bekannt, die auf millionenschweren Patenten basieren.

Während das Dentalwerk allein in Bürmoos 680 Mitarbeiter beschäftigt, hat Osstell nur 17 Mitarbeiter. Das kleine Unternehmen verfüge aber über einzigartige Patentlösungen für Zahnimplantate, teilt das Management des Dentalwerkes mit.

Schon länger Kooperation mit Göteborgern

Die Schweden erzielen mit ihren Patenten und Entwicklungen jährlich einen Millionen-Umsatz. Seit zwei Jahren arbeitet die Firma in Göteborg bereits mit W&H zusammen. Ihr Fachwissen soll nun t die Produktpalette des Flachgauer Familienbetriebs vervollständigen.

"Das spezialisierte Unternehmen in Schweden passt mit seiner Struktur ausgezeichnet zum Charakter des W&H Dentalwerkes. Deshalb sind wir überzeugt, dass Osstell eine gute Ergänzung ist und ein wertvolles Mitglied unserer Firmenfamilie werden wird“, so Manager Peter Malata vom Dentalwerk in Bürmoos.