Stadlober will in Lahti wieder glänzen

Skilangläuferin Teresa Stadlober will Sonntag im Weltcup ihr Olympia-Blackout auszubügeln. Die in Pyeongchang auf Medaillenkurs liegend falsch abgebogene Salzburgerin tritt in Lahti im Klassik-Einzelstart über 10 Kilometer an.

facebook.com/teresa.stadlober

Stadlober hat die kurze Pause nach den Winterspielen zur Regeneration, aber auch zur Analyse ihres folgenschweren Missgeschicks genutzt. „Natürlich hab ich auch viel nachgedacht über das olympische 30-km-Rennen. Es hilft aber nicht, sich ewig darüber den Kopf zu zerbrechen. Mein Blick ist daher schon wieder nach vorne gerichtet auf die letzten drei Weltcupstationen dieser Saison. Da kommen noch einige Rennen, in denen ich gut punkten kann.“

Platz im Gesamtweltcup verteidigen

Die 25-Jährige will am WM-Schauplatz von 2017 und danach in Oslo und Falun mit weiteren Spitzenergebnissen ihren fünften Platz im Gesamtweltcup verteidigen. „An die WM voriges Jahr hab ich richtig gute Erinnerungen. Immerhin durfte ich als Sechste beim Skiathlon das erste Mal zu einer Siegerehrung. Heuer hab ich bisher eine unglaublich konstante Saison und es freut mich, dass ich im Gesamtweltcup soweit vorn bin“, sagt die Radstädterin.

Lisa Unterweger tritt am Samstag im Skating-Sprint an und möchte wie beim Heimweltcup in Seefeld wieder einige Weltcup-Punkte sammeln. In den Herrenrennen ist Österreich hingegen nicht vertreten.