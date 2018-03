A10: Kleinbus prallte gegen Aufpralldämpfer

Auf der Tauernautobahn ist ein Villacher in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Kleinbus in einen Aufpralldämpfer geprallt und dabei schwer verletzt worden - an derselben Stelle starb erst kürzlich ein Autofahrer aus Deutschland.

Kurz vor Mitternacht fuhrt der Villacher mit seinem Kleinlaster Richtung Deutschland. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte der 20-Jährige den bereits beschädigten Aufpralldämpfer bei Salzburg-Süd. Sein Kleinlaster wurde daraufhin fast 60 Meter weitergeschleudert und krachte erneut gegen einen Fahrbahnteiler. Schließlich blieb der Transporter quer zur Fahrbahn auf der Fahrerseite liegen.

Kurz darauf wollte ein Klagenfurter mit seinem Klein-Lkw bei Salzburg Süd von der Tauernautobahn abfahren. Eigenen Angaben zufolge hatte der 49-Jährige das Unfallwrack zu spät gesehen und prallt trotz Vollbremsung frontal dagegen. Der Klagenfurter blieb dabei unverletzt. Feuerwehrleute bargen den schwer verletzten Villacher aus dessen Kleinlaster. Der 20-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht.

