Mozarteum: Neuer Anlauf für Rektor-Bestellung

Am Donnerstag wird ein neuer Anlauf zur Bestellung von Elisabeth Gutjahr als neue Rektorin der Universität Mozarteum unternommen. Der Rat der Uni tritt erstmals seit seiner Neubesetzung zusammen.

Die Bestellung von Elisabeth Gutjahr als neue Rektorin der Uni Mozarteum ist immer noch nicht beendet. Der Unirat erfüllt ähnliche Funktionen wie ein Aufsichtsrat und besteht aus vier Mitgliedern, die vom Ministerium und der Uni selbst ernannt wurden. Sie werden in der Sitzung ein fünftes Mitglied wählen. In weiterer Folge wird das Gremium die Vertragsverhandlungen mit der Rektorin fortsetzen - entweder noch am Donnerstag oder in der nächsten Sitzung.

