Arbeiterkammer warnt vor Donauland-Abzocke

Die Arbeiterkammer warnt vor Betrug durch eine Firma, die sich Donauland nennt, aber nichts mit der ehemaligen Buchgemeinschaft zu tun hat. Diese Firma verschickt unaufgefordert Bücher oder CDs mit Rechnung und Erlagschein.

Zahlt der Empfänger nicht, bekommt er Mahnungen und Inkassoschreiben. Auf Reklamationsschreiben reagiert die Firma nicht oder schickt weitere Mahnschreiben. Bei der Salzburger Arbeiterkammer häufen sich die Beschwerden gegen diese Vorgehensweise.

Claudia Bohl von der Arbeiterkammer Salzburg rät, keinesfalls zu zahlen. Wurde nichts bestellt, muss auch nicht bezahlt werden, sagt Bohl: “Sollten wirklich Zweifel bestehen, ob man tatsächlich Ware bestellt hat, sollte man einen eingeschrieben Brief an das Unternehmen schicken. Darin soll man festhalten, dass man nichts bestellt hat oder einen Rücktritt von der Bestellung erklären“.

Keine Verbindung zu „Donauland Buchgemeinschaft“

Vor allem Ältere sind von der Abzockmasche betroffen. Sie werden vom betrügerischen Unternehmen oft gezielt ausgewählt, weil sie bei der früheren „Donauland Buchgemeinschaft“ Mitglied waren. Bei dieser echten Gemeinschaft haben sich die Mitglieder tatsächlich per Vertrag verpflichtet, regelmäßig zu bestellen. Das gilt jetzt aber nicht mehr. Denn das Unternehmen steht in keiner Verbindung mit der Donauland Buchgemeinschaft. Die Arbeiterkammer will jetzt gegen die Firma klagen.