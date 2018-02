Großbrand auf Bauernhof

In Forstau (Pongau) ist in der Nacht auf Mittwoch in einem Stall neben einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Tiere und Menschen konnten gerettet werden. Die Löscharbeiten waren bei minus 18 Grad sehr schwierig.

Kurz nach Mitternacht heulten die Sirenen. Auf dem Bauernhof, 200 Meter von der Talstation der Fageralm Bergbahnen entfernt, ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Forstau (Pongau) mit Einsatzleiter Johann Tullius war als erste am Brandort: “Es hat schon sehr stark geraucht. Unmittelbar nach dem Eintreffen hat der ganze Stall durchgezunden".

Arnold Klement

Innerhalb von ein paar Minuten stand er in Vollbrand. Die Tiere hat der Landwirt bereits in Sicherheit gebracht. Zwei Wohngebäude sind sehr nahe am Stall. Bei einem davon hat bereits die Fassade zu brennen begonnen. Wir haben die Leute rausgebracht“.

Arnold Klement

106 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Bauersfamilie und die Urlaubsgäste blieben unverletzt. Sie kammen bei Nachbarn unter. Ebenso die Tiere, darunter Kühe und Pferde.

Arnold Klement

Der Stall, in dem auch Stroh und Heu gelagert war, brannte vollständig nieder. Mehrere vor dem Stall geparkte Autos wurden schwer beschädigt. 106 Feuerwehrleute von vier Feuerwehren aus Forstau und Umgebung löschten den Brand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, ebenso wenig wie die Ursache für das Feuer.