650 Liter Diesel aus vier Lkw gestohlen

Bisher unbekannte Täter haben aus vier Lkw im Tennengau und im Pongau insgesamt 650 Liter Diesel gestohlen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Bisher unbekannte Täter bohrten in der Zeit von Freitag bis Montag in Hallein (Tennengau) die Dieseltanks dreier Lastkraftwägen an und entnahmen insgesamt fast 500 Liter Treibstoff. Auf dieselbe Art stahlen die Unbekannten in Bischofshofen (Pongau) aus dem Tank eines Lastkraftwagens an die 150 Liter Dieseltreibstoff.

Täter ließen weiteren Treibstoff auslaufen

Dabei ließen die Täter auch eine unbekannte Menge an Treibstoff auslaufen. Die Verunreinigung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bischofshofen und der Straßenmeisterei beseitigt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

