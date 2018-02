Baustopp wegen Kälte

Wegen der außergewöhnlichen Kälte stehen die Arbeiten auf vielen Baustellen still. Bei der Großbaustelle des Paracelsusbades in der Stadt Salzburg wurden die Bauarbeiten gestoppt. Auch die Feuerwehren rüsten sich gegen die Kälte.

Auf der Paracelsusbad-Baustelle neben dem Mirabellgarten in der Stadt Salzburg stehen seit Montag die Kräne still. Dauerfrost und Wind setzen nicht nur den Arbeitern zu. Auch technisch sei die Grenze erreicht. Bei diesen Temperaturen am Rohbau weiterzuarbeiten sei unzumutbar und außerdem technisch gar nicht möglich, sagte der Baudirektor der Stadt Salzburg, Alexander Schrank: „Sobald der Beton nicht mehr abbindet oder wenn Schwarzdeckungsarbeiten nicht mehr normgerecht durchgeführt werden können, kann einfach nicht mehr weitergebaut werden“.

Kältepause erhöht nicht die Baukosten

Auf den Zeitplan für den Bau des Paracelsusbades und auf die Finanzen werde sich diese kurze Pause nicht auswirken, sagte Baudirektor Alexander Schrank. Die Bauarbeiter werden an den Tagen, an denen sie nicht arbeiten nach dem Schlechtwetter Entschädigungsgesetz bezahlt: „Nach Möglichkeit wird das in internen Vereinbarungen später wieder aufgeholt. Es gibt einfach Phasen im Bau, wo man länger arbeiten kann, oder kürzer. Da ist man zum Glück relativ flexibel.“ Ab Freitag wird voraussichtlich auf der Schwimmbad-Baustelle wieder weitergearbeitet.

Feuerwehr fürchtet gefrorenen Leitungen

Die Minustemperaturen beschäftigen auch die Einsatzkräfte. So befürchten Feuerwehren, dass es bei Bränden zu Problemen bei den Löscharbeiten kommen könnte, zum Beispiel mit gefrorenen Leitungen. Die 20 Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und die zehn der Freiwilligen Wachen der Stadt Salzburg sind für Temperaturtiefstwerte gerüstet. Problematisch könnte jedoch die Wasserversorgung im Freien zu den Pumpen der Spezialwägen sein, sagte Branddirektor Reinhold Ortler: „Wenn längere Löschleitungen zu legen sind, kann das bei tiefen Temperaturen zu Problemen führen. Es muss immer eine Restwassermenge durch die Leitungen fließen um zu verhindern, dass diese zufrieren“.

Eisdecke durch Löschwasser

Gefährlich sei auch das Löschwasser beim Brandherd, so der Berufsfeuerwehrchef: „Gefährlich wird es, wenn beim Löscheinsatz das Wasser am Boden gefriert. Dann bildet sich eine Eisdecke“. Ausweichen auf andere Löschmittel sei nur bedingt , in Ausnahmefällen möglich, so Ortler. Die extremen Minusgrade bewirken darüber hinaus, dass die Unterflurhydranten zur Wasserversorgung vereisen.

Im Stadtgebiet wird der Almkanal beobachtet, dort besteht die Gefahr von Verklausung durch Eisbildung, wenn es noch länger noch kälter wird. Dann müsste die Berufsfeuerwehr Ufer und Wasseroberfläche mit Hochdruckrohren vom Eis befreien, um die Gefahren zu beseitigen.

