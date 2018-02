Hotel Stein öffnet wieder nach Sanierung

Nach zwei Jahren Umbau öffnet in der Salzburger Altstadt das Hotel Stein diese Woche wieder seine Pforten. Das Traditionshaus mit prominenter Lage direkt an der Staatsbrücke ist vor allem wegen seines Ausblicks begehrt.

Die Arbeiten dauerten ein Jahr länger als geplant - was viele Autofahrer ärgerte, weil die Baustelle an der dicht befahrenen Imbergstraße viel Platz einnahm. Doch jetzt ist alles fertig und das denkmalgeschützte Hotel Stein mit seiner für die schöne Aussicht auf die Altstadt bekannten Dachterrasse öffnet in wenigen Tagen wieder - unter italienischer Führung.

Hoteldirektorin will auch Salzbugrer überzeugen

Im Inneren der siebenten Hotel-Etage finden sich die Bar, ein Restaurant - zugleich der Frühstücksraum - und eine extra Lounge. Und Hoteldirektorin Margot Weindorfer will das Haus auch für die Salzburger attraktiv machen: „Ich glaube, das war ein bisschen eine Hassliebe. Die Salzburger sind in diesem Haus nicht immer sehr gut behandelt worden. Man ist zwar auf die Terrasse hinaufgegangen - des Ausblicks wegen, wenn man Besuch gehabt hat - aber man ist sehr oft enttäuscht worden, wenn es um die Qualität und das Service gegangen ist. Das wird jetzt sicher nicht mehr passieren.“

Neben dem Haupteingang direkt an der Staatsbrücke gibt es nun vier weitere Zugänge in das Hotel - auch von der dahintergelegenen Steingasse aus. Das gesamte Erdgeschoß ist öffentlich zugänglich: Eine große Lobby, ein kleiner Shop, vor allem aber eine Art Bistro mit Straßenverkauf für Wiener Brot. Im generalrenovierten Vier-Sterne-Haus ist der italienisch-venezianische Einfluss überall zu sehen und zu spüren: Spektakulär ist zum Beispiel eine Lichtinstallation über alle sieben Ebenen aus der unternehmenseigenen Glasmanufaktur. Das Hotel hat weiterhin 56 Zimmern und Suiten mit insgesamt 120 Betten.

Umbau kostete „zweistellige“ Millionen-Summe

„Eine gute zweistellig Millionen-Zahl“ wurde in den Umbau investiert, so Weindorfer. Am Freitag gibt es auf Wunsch der Stadt einen Tag der offenen Tür für die Salzburger, allerdings nur gegen Voranmeldung beim Magistrat.

