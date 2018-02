Offizieller Olympia-Empfang heute in Salzburg

Österreichs Olympia-Sportler werden heute Abend am Kapitelplatz in der Salzburger Altstadt offiziell empfangen. Auf die Gewinner der insgesamt 14 Medaillen wartet ein großes Programm - mit viel Prämien.

Fünf Mal Gold, drei Mal Silber und sechs Mal Bronze - das ist die österreichische Medaillenausbeute bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Winterspielen in PyeongChang. Damit die Medaillengewinner und ihr Edelmetall beim Empfang so richtig strahlen können, wurde für die Medaillenfeier eine Bühne am Kapitelplatz am Fuß der Festung aufgestellt.

APA/ÖOC/Erich Spiess

ÖOC „vergoldet“ Leistungen

Angeführt von Doppelolympiasieger Marcel Hirscher aus Annaberg (Tennengau) sind alle Medaillengewinner da: Von Snowboarderin Anna Gasser, Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer oder Rodler David Gleirscher über die Super-G-Silberne Anna Veith und die Team-Bronzenen in der Nordischen Kombination, Bernhard Gruber und Mario Seidl. Die insgesamt 19 Medaillengewinner - inklusive der Teambewerbe - werden vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) mit Philharmoniker-Goldmünzen „vergoldet“. Hier schüttet das ÖOC insgesamt 334.000 Euro Prämien aus.

ORF

Das Rahmenprogramm am Kapitelplatz startet um 17.00 Uhr. Die Ehrung findet dann zwischen 18.00 und 18.55 Uhr statt. Danach haben Autogrammjäger etwas Zeit, um mit den Stars auf Ihre Kosten zu kommen. All jene, denen es angesichts der vorhergesagten Temperaturen um die minus acht Grad zu kalt ist, können den Empfang auch zu Hause vor dem Fernseher verfolgen: ORFeins berichtet zwischen 18.00 und 18.55 Uhr live, auch „Salzburg heute“ meldet sich um 19.00 Uhr vom Kapitelplatz.

