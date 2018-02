Tiroler Wahl: Aus Salzburger Sicht nur Gewinner

Glaubt man Salzburger Politikern, dann gibt es bei der Tiroler Landtagswahl am Sonntag nur Gewinner. Alle Fraktionen im Landtag freuen sich mit ihren jeweiligen Parteifreunden in Innsbruck.

Der Salzburger ÖVP-Landesparteichef und Landeshauptmann Wilfried Haslauer gratulierte seinem Parteifreund und Amtskollegen Günther Platter bereits wenige Minuten nach der ersten Hochrechnung. Das ÖVP-Ergebnis sei angesichts der in Tirol großen Zahl von acht wahlwerbenden Parteien besonders bemerkenswert, sagte Haslauer.

Steidl sieht gelungenen Neustart

SPÖ-Landesparteichef Walter Steidl gratulierte der Tiroler SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik zum „gelungenen Neustart in Tirol“. Der Vertrauenszuwachs der Wähler sei auch Anlass zur Hoffnung bei den kommenden Wahlen in Salzburg und Kärnten, so Steidl.

Svazek lobt Abwerzger

Überaus zufrieden zeigte sich auch Marlene Svazek, die Salzburger FPÖ-Chefin und bundesweit zuständige Generalsekretärin der Freiheitlichen. Angesichts des eisigen Gegenwinds im Wahlkampf sei der größte Stimmenzugewinn aller Tiroler Parteien für Spitzenkandidat Markus Abwerzger ein sehr schönes Ergebnis, so Svazek.

Rössler zuversichtlich

Dass die Tiroler Grünen mit 10,7 Prozent als Einzige verloren haben - „nur“ 1,9 Prozent, stimmt die Salzburger Grünen-Chefin Astrid Rössler zuversichtlich. Sie sehe das Tiroler Ergebnis mit Spitzenkandidatin Ingrid Felipe als Trendwende - vor allem nach der schwierigen Ausgangslange für die Grünen nach der Nationalratswahl, so Rössler.

Schellhorn begrüßt Einzug in den Landtag

„Großartig!“, so kommentiert der Salzburger NEOS-Chef Sepp Schellhorn das Ergebnis bei den westlichen Nachbarn. Er freut sich, dass seine Partei nach Niederösterreich nun auch im Tiroler Landtag vertreten sein wird.

Was kam in Tirol heraus?

Genau acht Wochen vor der Wahl in Salzburg hat Tirol am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Die ÖVP bleibt mit mehr als 44 Prozent stimmenstärkste Partei. Die SPÖ erreicht 17,2 Prozent, die Freiheitlichen 15,5 und die Grünen 10,7 Prozent. Auch Liste Fritz und NEOS ziehen in den Landtag ein - mehr dazu in news.ORF.at