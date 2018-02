Früher Prophet: Krise der EU und Großbritanniens

Montag geht es an der Uni Salzburg um den Brexit und den amerikanischen Philosophen Leopold Kohr. Neben Großbritannien prophezeite der gebürtige Salzburger auch der EU keine gute Zukunft - schon 1970 bei einem Vortrag in London.

Kohrs Vortrag hieß damals „Das Ende Großbritanniens“. Er hielt ihn am 6. Oktober 1970 in London und bezog sich dabei auf die Folgen der jahrhundertelangen Unterdrückung und Bevormundung der kleinen Völker Großbritanniens und der Völker des nahezu globalen Kolonialreiches. Die Hegemonialmacht England im Süden der britischen Inseln werde die vielen Unterworfenen nicht mehr von oben herab behandeln können. Politische Saurier und starre Riesen könnten auf Dauer nicht überleben, so Kohr.

Krise Großbritanniens, Krise der EU

Der Salzburger Philosoph Günther Witzany stellt dieses Material am Montagabend an der Universität Salzburg erstmals einer deutschsprachigen Öffentlichkeit vor. Anschließend soll mit dem Publikum diskutiert werden.

Witzanys Themen sind zwei - mittlerweile historisch und aktuell ineinander verschachtelte – Problemkreise: Die Krise Großbritanniens als zentralistisch regierter Vielvölkerstaat und koloniales Imperium sowie die Krise der Europäischen Union, die Witzany ebenfalls als zentralistischen, viel zu starren Riesen kritisiert. Dieser weise aus demokratischer, regionalwirtschaftlicher und sozialer Sicht massive Defizite auf - wie alle zu groß geratenen Systeme, Staaten, Konzerne und Körperschaften.

Regionen: „Heilung vom politischen Größenwahn“

Wales, Schottland, Cornwall, Yorkshire, Dorset, Rutland und andere kulturell eigenständige Regionen Großbritanniens würden sich eines Tages aus der Vorherrschaft Englands befreien, sagte Kohr im Jahr 1970: „Das Monster der Größe erstickt alle kleinen Völker“.

Veranstaltungshinweis: „Das Ende Großbritanniens“, Vortrag von Günther Witzany mit Diskussion. Uni Salzburg, Hofstallgasse 1, Hörsaal 121 - 26.2.2018, 18.15 Uhr

Kohrs Schüler und Fan Witzany wendet solche Thesen seit Jahren auch bei seiner Analyse und teils recht harten Kritik der Europäischen Union an. Die großen Mächte und zentralistischen Apparate müssten in regionale, kleinere, überschaubare und besser regierbare Einheiten geteilt werden - auf Basis der europäischen Regionen und nicht der Staatsgrenzen und Nationalismen.

Bei Kohr liest sich das so: Nur durch Aufspaltung in kleinere und regionale Einheiten könnten die großen und kriegstreibenden Nationalismen in Europa im Zaum gehalten werden. Nur die Regionalität über die bestehenden Staatsgrenzen hinaus könne die Menschen von der „Krankheit der Maßlosigkeit und des politischen Größenwahns heilen“.

Kohrs Londoner Vortrag von 1970 wurde vor kurzem ins Deutsche übersetzt und hier als PDF ins Internet gestellt.

Journalistischer Kampf gegen Hitler

Der junge Salzburger Leopold Kohr, 1909 in Oberndorf (Flachgau) geboren, arbeitete 1936 als frischgebackener Jurist und Staatswissenschafter im Spanischen Bürgerkrieg als Journalist und Kriegsberichterstatter. Er kannte George Orwell und Ernest Hemingway persönlich, die damals seine Kollegen waren. Kohr sympathisierte mit den katalonischen Anarchisten, die Stalins Agenten in Spanien und die Faschisten Francos gleichermaßen bekämpften. 1939 flüchtete er als Gegner Hitlers von Salzburg zuerst nach Frankreich, dann nach Kanada und in die USA. Er analysierte in führenden Zeitungen Nordamerikas während des Zweiten Weltkrieges die Lage Europas und beleuchtete den Hintergrund Hitlers, der wie Kohr aus der Region an Salzach und Inn stammte. Kohr wurde später als Philosoph, Regionalist und Ökonom international bekannt. Der britische Schriftsteller Fritz Schumacher verarbeitete dieses Denken später zu dem Bestseller „Small is beautiful“. Der Buchtitel wurde dann Kohr von anderen als Leitspruch seiner Philosophie zugeschrieben. Letztlich war es eine Verharmlosung seiner Thesen und Utopien, die das politische Ende der Großmächte zum Ziel haben - mit friedlichen Mitteln der Regionalisierung und Aufspaltung in überschaubare, besser regierbare Einheiten. Weltweit.

