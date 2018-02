Noch keine „arktische“ Kälte in Skigebieten

Ab Sonntag erwarten Meteorologen einen Kälteeinbruch. In vielen Skigebieten war es am Wochenende aber noch nicht so kalt wie befürchtet - dank des strahlenden Sonnenscheins. Die Wintersportler sind für die Kältewelle gerüstet.

Sonne, Schnee und Temperaturen um die null Grad gab es am Sonntag im Skigebiet Werfenweng (Pongau). Trotz Warnungen vor arktischer Kälte sind viele Wintersprotler unterwegs. „Wir sind bestens vorbereitet und warten schon auf die Minustemperaturen, weil wir schon vorgewarnt wurden - von den Medien“, sagte Christa Szalay aus Werfenweng.

ORF

Skisportler sind für Minustemperaturen ausgerüstet

800 Höhenmeter weiter oben, am Bischling, war es am Sonntag schon deutlich frostiger, Temperaturen um die -10 Grad. Von der Kälte war bei strahlendem Sonnenschein aber wenig zu spüren. Tourengeher Kurt Kappel aus Pfarrwerfen (Pongau) meinte, dass es nur am Anfang kalt gewesen sei: „Durch das Hinaufgehen erwärmt sich der Körper und dann geht das gut.“ Auch Richard Wöss aus Gmunden war mit spezieller Ausrüstung unterwegs: „Ich habe Seidenhandschuhe, dann hab ich Nasen - und Gesichtsschutz und zwei lange Unterhosen an.“

Kälte nicht unterschätzen

Die Salzburger Bergretter raten trotzdem, die Minusgrade am Berg nicht zu unterschätzen. Aufwärmen in der Hütte- ist wichtig - allerdings ohne Alkohol, denn der weitet die Gefäße und der Körper kühlt schneller aus. Auch wenn es in der Sonne gar nicht kalt zu sein scheint, der Wind bringt schnell den „Windchill/Windkühle-Effekt“. „Am Berg haben wir eine Temperatur von -10 Grad, wenn dann der Wind von 20 km/h dazukommt oder man schnell bergab fährt, dann verdoppelt sich die Kälte - und das kann durchaus zu Erfrierungen im Gesicht kommen“, sagte Bergrettungsarzt Joachim Schiefer. Ob die angekündigte Kälte in den kommenden Tagen tatsächlich Eintritt, bleibt abzuwarten.

