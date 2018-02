Schwierige Suche nach Hunde-Freiflächen

Die Flachgauer Gemeinden Bürmoos, Lamprechtshausen und Oberndorf sind verstärkt auf der Suche nach Wiesen als Freilaufflächen für Hunde. Das sei eine Konsequenz der laufenden Debatte um die Leinenpflicht.

Hundewiesen sind mittlerweile fixer Bestandteil vieler Salzburger Gemeinden. Die jüngste Hundewiese findet sich in Obertrum (Flachgau). Sie ist 10.000 Quadratmeter groß und wird von einem Verein betrieben. Genau dieses Obertrumer Modell steht Pate für die Pläne in Oberndorf, Lamprechtshausen und Bürmoos. Denn diese drei Gemeinden suchen in ihrer aktuellen Gemeindezeitung nach einem Grundstück.

Einverständnis von Grundstücksbesitzern nötig

„Bei mir kommen immer wieder Bürger, schon seit einigen Jahren. Sie fragen, ob es nicht besser wäre, eine Hundewiese zu haben, weil wir ja Leinenpflicht haben. Die Wiese ist für mich kein Problem, wir müssen nur eine passende finden und das ist schwierig“, sagte der Bürmooser Bürgermeister Peter Eder (SPÖ). Auch die Lamprechtshausener Bürgermeisterin Andrea Pabinger (ÖVP) sucht nach einem Grundstück für eine Hundewiese und nach Hundebesitzern, die einen Verein zur Betreuung der Wiese gründen. Ähnlich der Oberndorfer Bürgermeister Peter Schröder (SPÖ). „Letztendlich geht es darum, dass die Hundebesitzer ihre Hunde frei laufen lassen wollen.“ In einem dicht verbauten Ortsgebiet sei das aber schwierig, weil „für die Hundewiese braucht es die Bereitschaft eines Grundstückbesitzers.“

Strengere Leinenpflicht gefordert

