Einbrecher räumten Werkzeuggeschäft aus

In einem Werkzeuggeschäft in Eugendorf (Flachgau) haben Einbrecher mehrere tausend Euro Schaden angerichtet. Sie nahmen Werkzeug und Spielzeugtraktoren aus dem Verkaufsraum mit.

Die unbekannten Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Werkzeuggeschäft. Ob der Einbruch bereits am Freitag oder erst am Samstag erfolgte, kann nicht gesagt werden.

Im Verkaufsraum erbeuteten die Einbrecher mehrere Motorsägen, Akkuschrauber, Winkelschleifer, Schutzkleidung und einige Spielzeugtraktoren. Die Auswertung der Spuren vom Tatort ist noch nicht abgeschlossen. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.