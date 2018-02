Raubüberfall in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Sonntag ein 36-Jähriger überfallen worden. Der unbekannte Täter soll den Mann zuerst in ein Gespräch verwickelt und dann attackiert haben. Der Räuber flüchtete mit nur einem Schuh.

Der Unbekannte rempelte den 36-Jährigen aus Mazedonien am Giselakai zuerst an, danach verwickelte er ihn in ein Gespräch. Plötzlich attackierte der Täter den Mazedonier mit Faustschlägen. Das Opfer fiel zu Boden, daraufhin nahm der Räuber seine Brieftasche.

Opfer nahm ihm einen Schuh ab

Der Mazedonier versuchte, den Unbekannten noch am Hosenbein festzuhalten und konnte ihm dabei einen Schuh abnehmen. Der Täter flüchtete trotzdem mit nur einem Schuh Richtung Linzergasse.

Der Räuber soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und von schmaler Statur sein. Er hat laut Beschreibung des Opfers einen Dreitagesbart, kurze schwarze Haare und ist vermutlich Südländer. Der Mann war mit einer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Der Schuh, denn der Mazedonier ihm abnehmen konnten, ist beige/braun und hat Schuhgröße 44.